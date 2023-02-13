Количество жертв взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 14 человек

Число жертв трагедии на Линейной продолжает расти.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске число жертв взрыва и пожара, произошедшего 9 февраля на Линейной, 39, увеличилось до 14 человек. Спасатели четыре дня извлекали из-под плит и обломков тела и части тел погибших.
В понедельник, 13 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально сообщил о 14 погибших. Он рассказал об этом на оперативном совещании в правительстве региона.
Напомним, некоторых жильцов дома так и не нашли. Их будут опознавать по ДНК.
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