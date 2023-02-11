«Нет ни её, ни кота...»: родные ищут пропавшую после взрыва дома в Новосибирске майора ГУФСИН в отставке

В Новосибирске третий день ищут жительницу Линейной, 39 и её кота, пропавших после взрыва. Фото: Вячеслав АШУРКОВ / предоставлены Мариной.

В Новосибирске после взрыва дома на Линейной, 39 пропала 58-летняя Елена Романова. Майор ГУФСИН в отставке жила вместе с котом Тёмой – пушистым британцем, его тоже не нашли.

Утром в день трагедии, 9 февраля, Елена Романова должна была ещё спать в своей квартире – на третьем этаже 3 подъезда.

– Уже сейчас выяснилось, что она жила через стенку от квартиры № 21, в которой в 7:39 прогремел взрыв, – рассказала КП-Новосибирск сослуживица пропавшей Марина.

Подруга и двоюродная сестра пропавшей много раз пытались дозвониться до Елены. Звонок проходит – ответа нет.

Однако Романовой нет в списке погибших, и для её близких надежда тоже жива.

Елена занимала управляющую должность в отделе охраны ГУФСИН. Фото: предоставлено Мариной.

Подруга вспоминает, что 9 февраля Елена должна была пойти на спектакль в музыкальном театре. Женщина была заядлым театралом и очень ждала выступления любимых актеров в постановке «Ханума». Накануне она написала: «Вау! Как я угадала с походом в театр!», но трагедия сорвала планы.

– Вечером 8 февраля отправляли друг другу картинки в мессенджере, она радовалась предстоящему спектаклю. Утром 9 февраля «Доброе утро» в 8:01 ей отправила, и вижу, что она не прочитала. И через пять минут наша бывшая сотрудница мне звонит: «Подъезд Ленин горит», – рассказала КП-Новосибирск Марина.

Все знакомые отзываются об Елене Романовой как о внимательном, чутком человеке и надёжном друге. «Умела дружить», – со скорбью в голосе произносит бывшая сослуживица пропавшей.

Знакомые отзываются о Елене как об очень жизнерадостной и чуткой женщине. Фото: предоставлены Мариной.

– Лена – очень добрый, общительный, а ещё трезвый человек. Она даже не курила никогда. В её квартире не могло быть возгорания. Если бы был даже малейший запах газа – она бы сразу вызвала специалистов. А мошенников этих, я думаю, она бы и не пустила. Наши из ГУФСИН все такие настороженные, аферистам с нами плохо, – призналась Марина.

Когда спасатели и спецтехника разгребали завалы, все знакомые Лены настойчиво просили найти не только её саму, но и кота.

Кот Тёмочка стал последней надеждой близких Елены. Фото: предоставлено Мариной.

– Мы надеялись, что взрывной волной откинуло. Что, если кот Тёма жив, то и Лена где-то там, под завалами, – рассказывает Марина. – Надежда была. Кот, кот, найдите кота, – женщина затихает. – Нашли бы хоть останки. Но ничего. 10 февраля показали сестре последнее обнаруженное обгоревшее тело женщины – но это была не она.

У Елены нет мужа и детей, единственная возможность для опознания – сравнение с ДНК двоюродной старшей сестры Галины.

– Лена была самая молодая из нас, завещание не составляла. Думалось так, что это Лена похоронит Галину, а не наоборот. Да, да… – произносит Марина.

Она говорит, что в самом очаге взрыва и дальнейшего пожара человек мог и сгореть дотла. А самым мощным пламенем полыхали квартиры справа, где и жила ее подруга.

Но знакомые, друзья, коллеги и родственники третий день хотят верить, что Лену найдут. Вдруг, куда-то уехала накануне, вдруг найдётся в этой беде место чуду...

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