Жительница Новосибирска ищет свою подругу с котом Темой, проживающих в разрушенной пятиэтажке на Линейной,39

В Новосибирске ищут женщину и ее кота, проживающих в обрушившейся пятиэтажке на Линейной,39. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске ищут женщину и ее кота, проживающих в обрушившейся пятиэтажке на Линейной,39. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала подруга местной жительницы.

Пропавшая − Романова Елена Викторовна, 56-58 лет. Она жила в квартире вместе с серым котом по кличке Темочка. На данный момент судьба женщины и ее питомца неизвестна.

При этом есть надежда, что с ними все в порядке.

− Звонок проходит, но ответа нет, − сообщила КП-Новосибирск подруга пропавшей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели вытащили из-под завалов дома женщину. Пострадавшую увезли в больницу.

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