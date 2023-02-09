Жительница Новосибирска ищет свою подругу с котом Темой, проживающих в разрушенной пятиэтажке на Линейной,39

В Новосибирске ищут женщину и ее кота, проживающих в обрушившейся пятиэтажке на Линейной,39.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске ищут женщину и ее кота, проживающих в обрушившейся пятиэтажке на Линейной,39. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала подруга местной жительницы.
Пропавшая − Романова Елена Викторовна, 56-58 лет. Она жила в квартире вместе с серым котом по кличке Темочка. На данный момент судьба женщины и ее питомца неизвестна.
При этом есть надежда, что с ними все в порядке.
− Звонок проходит, но ответа нет, − сообщила КП-Новосибирск подруга пропавшей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели вытащили из-под завалов дома женщину. Пострадавшую увезли в больницу.
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