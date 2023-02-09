«Я включил фонарик и орал»: спасшийся рассказал о том, как выбирался из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске

Житель рухнувшей пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирске рассказал, как спасся после взрыва. Фото: Вячеслав АШУРКОВ. Фото: Анна ПАШАГИНА

Утром, 9 февраля, в Новосибирске в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Обрушился целый подъезд многоквартирного дома. На месте ведется спасательная операция. Под завалами остаются люди. Пока известно об одном погибшем. Тех, кто успел выбраться, разместили в ближайшей школе. Один из них, житель пятиэтажки Саид, рассказал КП-Новосибирск, как спасся из рухнувшего дома.

– Я шесть лет живу в этом доме, снимал там комнату у хозяина на 4 этаже. Обычно я уезжаю на работу уже в 5 утра, но сегодня мой рабочий день перенесли на 10:00. Поэтому рано утром я спал. Телефон стоял на зарядке, рядом. Проснулся, услышал, как ехала рядом электричка, стены затряслись немного. А затем - взрыв и увидел, как на меня начал падать бетон с потолка! Я подорвался, включил фонарик, темно, ничего не видно. Кричал хозяину, живой ли он. Он ответил, что да. Говорил мне: «Беги, Саид, спасайся, ты молодой, за меня не переживай!», – рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Я увидел, что в коридоре, в сторону выхода, все рухнуло, двери уже не было. Успел даже надеть штаны, футболку, куртку, схватил документы и кое-как спустился. Точно не помню как. Цеплялся за что-то. Руки потом были все в крови. Видел, как в развалинах стояли пожилые жильцы, видел сотрудников МЧС. Я ползал там с включенным фонариком и орал спасателям, что там люди. Кричал, чтобы спасли их. Они подавали людям лестницы. Сегодня Бог дал мне новую жизнь, - заключил в интервью с КП-Новосибирск Саид.

Тех, кто спасся из рухнувшего дома, отвели в 85 школу. По данным мэрии, жильцов взорвавшейся пятиэтажки позже разместят в гостинице «Северная». Также людям полиция поможет восстановить документы.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Под завалами, по последней информации, остаются как минимум 3 человека. Официально известно об одном погибшем и 9-ти пострадавших. Изначально сообщалось, что погибли двое, но позже оказалось, врачи смогли завести сердце человека, которого считали умершим.

По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело. Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа. Жильцы рассказали, что накануне по квартирам ходили мошенники и проверяли газовое оборудование.

Напомним, это второе ЧП на этой неделе в России, связанное со взрывом газа. В городе Ефремов Тульской области также рухнул подъезд многоэтажки 7 февраля. Причина - взрыв газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё развалено, под плитами люди»: в Новосибирске прогремел взрыв на Линейной

Очевидцы рассказали подробности взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер