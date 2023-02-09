«Всё развалено, под плитами люди»: в Новосибирске прогремел взрыв на Линейной

В Новосибирске утром 9 февраля произошел взрыв на Линейной.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Утром в четверг, 9 февраля, произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске.
– Это произошло около 7:45. Многие идут на работу мимо сейчас. МЧС разгребают завалы, там люди. Плиты внизу, стены отвалились. Первый, второй, четвертый этаж, – рассказали очевидцы КП-Новосибирск. – Пожарные приехали быстро. Люди помогают. Стоят зеваки.
– От взрыва у меня выбило окно. Все произошло буквально только что, очень внезапно, – рассказала местная жительница, успевшая эвакуироваться.
Жители Заельцовского района почувствовали отголоски взрыва на верхних этажах. КП-Новосибирск выясняет подробности происшествия. В МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в обрушен подъезд пятиэтажного дома. Названа предварительная причина ЧП - рванул газ.
Наши корреспонденты находятся на месте ЧП, заметки на сайте обновляются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер