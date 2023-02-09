Видео спасения женщины из-под завалов дома на Линейной,39 в Новосибирске показали в МЧС

При помощи автолестницы спасатели приподняли и сдвинули конструкцию, после чего вытащили женщину. Фото: стоп-кадр из видео ГУ МЧС России по НСО
Из-под завалов дома на Линейной, 39, где утром 9 февраля прогремел взрыв, вытащили женщину. Представители ГУ МЧС России по Новосибирской области показали видео спасательной операции.
Как сообщили в МЧС, во время разбора завалов спасатели обнаружили местную жительницу – она подавала признаки жизни. Пострадавшая находилась под плитой. При помощи автолестницы спасатели приподняли и сдвинули конструкцию, после чего вытащили женщину.
− В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение, − уточнили в МЧС.
Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Произошло обрушение целого подъезда многоквартирного дома. Пока известно об одном погибшем и как минимум девяти пострадавших. Под завалами еще находятся люди. На месте ЧП продолжают работать спасатели.
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