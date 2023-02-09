Что известно о доме на Линейной, 39 в Новосибирске, где прогремел взрыв

Дом должны были капитально отремонтировать в прошлом году. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В новосибирской пятиэтажке на ул. Линейной, 39 ранним утром 9 февраля прогремел взрыв, который полностью разрушил подъезд. Дом охватило пламя, на месте работают спасатели МЧС и пожарные. Известно, что как минимум 2 человек погибли. Под завалами ищут еще людей.

Панельная пятиэтажка на Линейной была построена в 1966 году. В картах 2ГИС указано, что в доме нет газоснабжения, однако в управляющей компании, обслуживающей дом, это опровергли. Спасатели, работающие на месте взрыва, также подтвердили, что дом был газифицирован. Последний раз в нем делали ремонт в 2022 году: чинили крышу и систему отопления. А ближайший капремонт должны были сделать в 2024 году.

Из-под обвалов продолжают доставать людей. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Также известно, что в доме на первом этаже сдавались посуточно три апартамента площадью 8 и 15 квадратных метров. В какой именно квартире произошел взрыв, не известно.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подъезд, где прогремел взрыв, продолжает разрушаться. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Напомним, взрыв газа произошел в 7.43 утра. Спасатели МЧС продолжают вытаскивать из-под завалов людей и тушить пожар. Эвакуированных людей отводят в школу №85. На месте открыта мобильная приемная прокуратуры, работает горячая линия МЧС. На месте дежурят корреспонденты КП-Новосибирск, все самое важное - в нашей онлайн-трансляции.

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