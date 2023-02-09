Взрыв дома на Линейной в Новосибирске 9 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Взрыв прогремел в 7.45. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Врыв дома на Линейной в Новосибирске 9 февраля 2023 прогремел около 7.45: сейчас там работаю сотрудники МЧС, разгребают завалы. Прямую онлайн-трансляцию с места ЧП ведут корреспонденты КП-Новосибирск.

- Второй подъезд дома полностью уничтожен. Взрыв был настолько сильным, что какие-то детали обшивки улетели на крышу соседнего дома, - рассказал корреспондент КП-Новосибирск.- МЧС разгребают завалы, там люди. Плиты внизу, стены отвалились.

На месте работают сотрудники МЧС. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Предварительно, площадь пожара 300 кв.м. Из дома эвакуированы 50 человек.

Взрыв произошел из-за газа. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Причину взрыва назвал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

– В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе, – сообщил губернатор.

Во время взрыва погиб как минимум 1 человек. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стала известна предварительная информация о пострадавших во время взрыва:

– В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших, – уточнил губернатор Андрей Травников.

Стало известно о втором погибшем из-за взрыва Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Поступила информация о еще одном погибшем: отравился угарным газом, врачи не смогли его спасти.

Террритория вокруг дома оцеплена, на место приехал Следственный комитет.

Окно вылетело после взрыва. Фото: Анна ПАШАГИНА

Окна после взрыва выбило - они отлетели на нексолько метров.

Следственный комитет после взрыва возбудил дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пострадали 7 человек, погибли двое - таковы последние данные. Фото: Анна ПАШАГИНА

Одну женщину сейчас только что спасли из-под завалов. По последним данным, пострадали 7 человек, погибли двое.

Уважаемые читатели! Просим откликнуться жильцов дома и очевидцев случившегося! Связаться с редакцией можно по номеру 8-913-068-56-72.

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