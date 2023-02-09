что известно о взрыве на улице Линейной в Новосибирске на данный момент.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Утром 9 февраля случилась трагедия: в 7:43 произошел зрыв газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.
Под завалами нашли несколько человек. Среди них двое погибших. Еще одного человека, сначала признанного погибшим, удалось откачать в больнице.
Пожар после взрыва начался рано утром.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Восемь пострадавших с травмами средней степени тяжести попали в областную больницу, ГКБ № 1 и № 34. Самому старшему из них 76 лет, самому младшему - 16. На месте продолжаются спасательные работы.
Жильцов, эвакуированных из взорвавшейся пятиэтажки, отправили в школу №85. Люди приносят им гуманитарную помощь.
Люди привозят гуманитарную помощь.
Фото: Анна ПАШАГИНА
На телефоне доверия МЧС заработала "горячая линия". По указанному телефону родственники могут получить информацию о близких, проживающих в доме, где произошел взрыв и обрушение. Кроме того, на линии поддержку оказывают психологи.
Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Мэрия Новосибирска приняла решение разместить жильцов дома, оставшихся без крова, в гостинице "Северная" на проспекте Дзержинского. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. Новосибирцам, потерявшим документы в пожаре, помогут их быстро восстановить без государственной пошлины.
Разрушенный дом восстанавливать не будут. Всех жильцов переселят в маневренный фонд и окажут социальную поддержку, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Стало известно, что накануне по дому ходили мошенники и меняли в квартирах газовые трубки за 16 тысяч рублей. Некоторые жильцы поменяли. 8 февраля они стали жаловаться на запах газа. Взрыв произошел или на втором или на третьем этаже. Возможно, именно после замены газовой трубы на некачественную.
Накануне по дому ходили мошенники и предлагали заменить газовые трубы.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
После ЧП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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