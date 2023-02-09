что известно о взрыве на улице Линейной в Новосибирске на данный момент. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Утром 9 февраля случилась трагедия: в 7:43 произошел зрыв газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Рассказываем, что известно о трагедии на данный момент.

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Под завалами нашли несколько человек. Среди них двое погибших. Еще одного человека, сначала признанного погибшим, удалось откачать в больнице.

Пожар после взрыва начался рано утром. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Восемь пострадавших с травмами средней степени тяжести попали в областную больницу, ГКБ № 1 и № 34. Самому старшему из них 76 лет, самому младшему - 16. На месте продолжаются спасательные работы.

Жильцов, эвакуированных из взорвавшейся пятиэтажки, отправили в школу №85. Люди приносят им гуманитарную помощь.

Люди привозят гуманитарную помощь. Фото: Анна ПАШАГИНА

На телефоне доверия МЧС заработала "горячая линия". По указанному телефону родственники могут получить информацию о близких, проживающих в доме, где произошел взрыв и обрушение. Кроме того, на линии поддержку оказывают психологи.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Мэрия Новосибирска приняла решение разместить жильцов дома, оставшихся без крова, в гостинице "Северная" на проспекте Дзержинского. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. Новосибирцам, потерявшим документы в пожаре, помогут их быстро восстановить без государственной пошлины.

Разрушенный дом восстанавливать не будут. Всех жильцов переселят в маневренный фонд и окажут социальную поддержку, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

ПРИЧИНА ВЗРЫВА В В ДОМЕ НА ЛИНЕЙНОЙ, 39 В НОВОСИБИРСКЕ 9 ФЕВРАЛЯ 2023

Стало известно, что накануне по дому ходили мошенники и меняли в квартирах газовые трубки за 16 тысяч рублей. Некоторые жильцы поменяли. 8 февраля они стали жаловаться на запах газа. Взрыв произошел или на втором или на третьем этаже. Возможно, именно после замены газовой трубы на некачественную.

Накануне по дому ходили мошенники и предлагали заменить газовые трубы. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

После ЧП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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