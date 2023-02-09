Опубликован список пострадавших при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Опубликован список пострадавших при взрыве на Линейной. Фото: Анна ПАШАГИНА

Стали известны имена пострадавших при взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске. Списки вывесили в школе № 85, где сейчас находятся эвакуированные жители разрушенного дома.

Андрей Некешин 2007 года рождения;

Евгений Кулик 1981(2) года рождения;

Наталья Казанцева 1083 года рождения;

Миржан Калмирзаева 1978 года рождения;

Евгений Илюшин 1985 года рождения;

Светлана Левина 1970 года рождения;

Миталип Абдей 1993 года рождения;

Сергей Тришин 1947 года рождения.

У всех пострадавших травмы средней степени тяжести. Их распределили в областную больницу, ГКБ № 1 и № 34.

Напомним, один человек погиб, второго признанного погибшим удалось откачать в больнице.

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