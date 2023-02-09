Одного человека, считавшегося погибшим при взрыве на Линейной,39 в Новосибирске, спасли. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Обновлены данные по числу погибших в результате взрыва на Линейной,39 в Новосибирске. Сообщалось, что жертвами стали двое. Однако, по официальным данным, погиб все же один человек.

– Второго человека погибшим объявили преждевременно. Его откачали в больнице, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте ЧП продолжается спасательная операция.

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