Пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Жильцам разрушенного в результате взрыва дома на Линейной, 39 выплатят компенсацию. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть. Он работает на месте ЧП.

– Сейчас организованы все спасательные операции. В них участвует, помимо МЧС, служба МАСС. Я прибыл сюда вместе с начальником ГУ МЧС по НСО Виктором Орловым. На месте организован штаб. В него вошли ответственные лица. В доме прописаны 117 человек, есть нюансы, так как отдельные квартиры сдаются в аренду. Судьба 11 человек пока не ясна. Еще 11 – в больницах. Пока известно об одном смертельном случае. Судьба дома пока неизвестна. Спасательные работы ведутся. Никто из пострадавших на улице не останется. Все будут в нормальных условиях. Пострадавшим выплатят по 100 тысяч рублей. Помощь люди получат ее без специальных каких-то документов, – сказал мэр Анатолий Локоть.

Предварительная версия случившегося – взрыв бытового газа.

По последним данным, один погиб, 11 пострадали.

После взрыва в СК возбудили уголовное дело.

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