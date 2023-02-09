Видео взрыва в новосибирской пятиэтажке на Линейной, 39 появилось в соцсетях

Момент взрыва в Новосибирске попал на камеры. Фото: стоп-кадр.

Опубликован момент взрыва газа на Линейной, 39. В сети появилось видео с камер наблюдения на доме по улице Линейная, 27/2. Сам взрыв произошел около 7:40. Через три минуты вызвали спасателей.

– 1 человек погиб, 8 человек находятся в состояниях различной степени тяжести. Масштаб разрушения – около 30 квартир, возгорания, в том числе и кровли, – сообщил последние данные начальник ГУ МЧС России по региону генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что под завалами остались как минимум трое человек.

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