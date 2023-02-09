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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 4:31

Под завалами остались как минимум трое человек после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

Об этом сообщают специалисты МЧС
София БЕРЕЗОВСКАЯ
После взрыва в Новосибирске под завалами могут находиться трое человек.

После взрыва в Новосибирске под завалами могут находиться трое человек.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске после взрыва на Линейной, 39, под завалами могли остаться люди. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Спасатели предполагают, что на данный момент еще как минимум трое человек остаются под бетонными плитами рухнувших подъездов пятиэтажки. Висеть остался только пятый этаж. Завалы убирают с помощью подъемных кранов и другой техники.

В школе № 85, куда эвакуировали пострадавших, сейчас сверяют пофамильные списки жильцов. Напомним, всего в доме проживало 117 человек, в 3 подъезде – 30.

По последним данным, один из двух признанных погибшими жителей выжил. Его откачали в больнице. Сейчас пожарные продолжают проливку локальных очагов горения под завалами.

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