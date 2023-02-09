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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 2:33

«Горячая линия» заработала в Новосибирске после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39

Там принимают звонки по поводу ЧП
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
«Горячая линия» заработала в Новосибирске после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39.

«Горячая линия» заработала в Новосибирске после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске после взрыва на Линейной, 39 заработала «горячая линия». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе, – говорится в сообщении ведомства.

По указанному телефону родственники могут получить информацию о близких, проживающих в доме, где произошел взрыв и обрушение. Кроме того, на линии поддержку оказывают психологи.

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