Фото и видео с места мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске показали очевидцы

Фото и видео крупного пожара в Новосибирске показали очевидцы. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Новосибирцы показали эксклюзивные кадры с места взрыва и пожара в пятиэтажном доме на Линейной, 39, утром 9 февраля. Все началось в 7:43. На месте работают специалисты МЧС России по Новосибирской области, приехал мэр города Анатолий Локоть.

На месте работают специалисты МЧС. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Крупный пожар произошел из-за хлопка газа. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В момент взрыва у жильцов соседних домов затряслись стекла на окнах, жителей верхних этажей покачнуло, как при землетрясении.

Взрыв произошел на глазах у новосибирцев, спешащих на работу. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Люди остались под завалами. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

– В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Дом буквально разорвало на две части. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Полностью разрушен третий подъезд дома. Эвакуированы 50 человек.

– Обесточили правую часть дома. Наладили прожектора. Представители МЧС России просят списки жильцов. Анатолий Локоть дает команду найти технику для разбора завалов, решить проблему с РЭС и обесточить дом. Сейчас будут валить деревья возле дома, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места ЧП.

Из дома успели эвакуировать 50 человек. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

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