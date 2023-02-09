Фото и видео с места мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске показали очевидцы

Фото и видео крупного пожара в Новосибирске показали очевидцы.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Новосибирцы показали эксклюзивные кадры с места взрыва и пожара в пятиэтажном доме на Линейной, 39, утром 9 февраля. Все началось в 7:43. На месте работают специалисты МЧС России по Новосибирской области, приехал мэр города Анатолий Локоть.
На месте работают специалисты МЧС.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Крупный пожар произошел из-за хлопка газа. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.
В момент взрыва у жильцов соседних домов затряслись стекла на окнах, жителей верхних этажей покачнуло, как при землетрясении.
Взрыв произошел на глазах у новосибирцев, спешащих на работу.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Люди остались под завалами.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
– В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир, – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Дом буквально разорвало на две части.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Полностью разрушен третий подъезд дома. Эвакуированы 50 человек.
– Обесточили правую часть дома. Наладили прожектора. Представители МЧС России просят списки жильцов. Анатолий Локоть дает команду найти технику для разбора завалов, решить проблему с РЭС и обесточить дом. Сейчас будут валить деревья возле дома, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места ЧП.
Из дома успели эвакуировать 50 человек.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
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