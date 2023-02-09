Уголовное дело возбудили после мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске после взрыва на Линейной,39 возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
– Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Следователи допрашивают очевидцев.
Пока известно о двух погибших.
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