Власти назвали число погибших и пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске рано утром 9 февраля прогремел взрыв на Линейной 39. Губернатор Андрей Травников назвал предварительное число жертв и пострадавших.

– В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших, – уточнил глава региона.

По данным Андрея Травникова, в результате взрыва обрушился третий подъезд пятиэтажки. В каждом подъезде дома по 15 квартир.

На месте развернуты спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в доме взорвался газ.

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