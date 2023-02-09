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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 1:28

«Обрушился целый подъезд»: Названа причина мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске

Названа причина мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Названа причина мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске. Фото: предоставлено читателями.

Названа причина мощного взрыва в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске. Фото: предоставлено читателями.

Стала известна причина мощного взрыва, прогремевшего в доме 39 на Линейной улице в Новосибирске. Ее назвал губернатор НСО Андрей Травников.

– В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе, – сообщил губернатор.

На месте, где после взрыва начался пожар, ведутся спасательные работы. Под завалами люди. Пострадавшим оказывают помощь.

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