Пострадавших при взрыве на Линейной, 39 разместят в гостинице и помогут восстановить документы

В Новосибирске пострадавших жильцов разместят в гостинице "Северная". Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стало известно, куда временно поселят жильцов из взорвавшегося дома на Линейной, 39. Напомним, там утром 9 февраля взорвался газ, уничтоживший весь третий подъезд. Остался только пятый этаж, висящий над пропастью.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что пострадавших разместят в гостинице «Северная» на проспекте Дзержинского. В пресс-службе ГУ МВД России по региону добавили, что помогут жильцам бесплатно восстановить сгоревшие документы.

По вопросам восстановления следует обратиться в районные подразделения по вопросам миграции, Госавтоинспекцию территориальных органов внутренних дел.

Адреса:

Нижегородская, 272 – номера для связи: 2328572, 2328573, 2328574.

Новая Заря, 40а – номера для связи: 2328526, 2326693.

Дуси Ковальчук 396а – номера для связи: 232-60-66, 232-60-23.

Напомним, на данный момент жильцов эвакуировали в школу № 85.

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