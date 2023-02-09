«Ученикам запретили спускаться на первый этаж»: пострадавших при взрыве на Линейной, 39 эвакуировали в школу

Пострадавших разместили в ближайшей школе. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске продолжается ликвидация последствий пожара и взрыва в пятиэтажном доме на Линейной, 39. Взрыв газа прогремел в 7:43. Сейчас спасатели разбирают завалы, на подмогу пригнали подъемные краны.

Пострадавших и эвакуированных жильцов дома разместили в школе № 85 «Журавушка». Для этого переоборудовали спортзал – принесли сидения из коридоров, весь спортивный инвентарь убрали на подоконники, пострадавшим предоставили горячий чай и еду. Ученикам запретили спускаться на первый этаж, чтобы не мешали. На месте работают психологи.

– Все сразу потеряла, – рыдает одна из пострадавших при взрыве.

В школе переоборудовали спортзал. Фото: Анна ПАШАГИНА

– Бог дал новую жизнь. Я на диване спал. Сначала показалось, что электричка подъехала – если грузовой приезжает, все трясется. Затем взрыв услышал, потолок на меня полетел, – рассказывает еще один житель Линейной, 39 Саид.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в доме было 117 жильцов, в разрушенном подъезде проживали 30 человек.

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