«Вместо газового шланга мошенники поставили водопроводный»: названа возможная причина взрыва пятиэтажки в Новосибирске

Жильцы пятиэтажки уверяют: лжегазовщики приходили к ним за сутки до взрыва. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стали известны новые обстоятельства взрыва газа в доме на Линейной, 39. Напомним, трагедия унесла жизни 13 человек, 22 человека пострадали. Жильцы дома рассказали, что перед взрывом в доме орудовали лжегазовщики. Как они действовали, КП-Новосибирск рассказал Виктор, старший по дому – он жил в 4 подъезде пятиэтажки, сейчас вместе с другими жильцами дома находится гостинице «Северная».

«БЫЛА В РОБЕ, ПОКАЗЫВАЛА «КОРОЧКУ»

- Я сам лично видел эту женщину (Ирину Урбах), которая меняла в квартирах газовые трубки. 8 февраля (сами обвиняемые уверяют, что это было 6 февраля) в обед она пришла в наш дом, звонила в квартиры, в том числе мою. Вела себя абсолютно спокойно, будто действительно являлась сотрудником газовой службы. Я был с дежурства, невыспавшийся, но попросил у нее документы. Она показала «корочку», в ней все было оформлено грамотно. Почему я так говорю? Я сам не раз выводил мошенников из дома буквально за уши, чтобы они бабушек не дурили. Но тут к «корочке» было не придраться. И сама женщина была в робе, как у сотрудника газовой службы. Так что не вызвала у меня никакого подозрения: зашла в квартиру, осмотрела мою плиту, шланги, и сказала, что у меня все хорошо, ничего менять не надо. Если бы она попросила какие-то деньги, стала говорить, что нужно что-то заменить, я бы еще стал сомневаться. Но, возможно, она испугалась, что я молодой человек.

Или поняла, что перед ней - старший по дому. После этого Виктор стал собираться за город: у его мамы был день рождения, и они собирались его отметить с родными.

Газовщицу арестовали на 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

- В этот момент ко мне пришла соседка с моего подъезда и сказала, что у нее в обед эти мошенники поменяли шланг. Она заплатила за это 1600 рублей (газовый шланг стоит 200-500 рублей). Как она узнала, что это были мошенники? У нее началась утечка, она вызвала облгаз. И уже настоящие газовщики поменяли ей шланг на нормальный. Еще они сказали, что вместо газового ей установили водопроводный шланг, - рассказал КП-Новосибирск старший по дому Виктор. – Почему облгаз не оповестил всех своих абонентов, не забил тревогу, неясно.

Юристы тоже считают, что на этот момент надо обратить внимание. Выходит, специалист понял, что по дому прошлись аферисты, поставили опасное оборудование, но не проверил все квартиры? Должен ли был проверять?

- Когда сотрудник приходит на участок, то он должен действовать в соответствии с той должностной инструкцией, которая у него есть. Было ли в ней прописано, что в случае обнаружения подобных нарушений нужно сообщать в полицию, руководству, на данный момент неизвестно. Думаю, это будут выяснять следователи, - объяснил адвокат Михаил Спиридонов. Корреспонденты «КП-Новосибирск» тоже направили свой запрос в облгаз.

«РАСКЛЕИВАЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ О МОШЕННИКАХ»

Виктор постарался самостоятельно оповестить жильцов:

- Какие меры принял я? В этот же день в доме женщина из совета дома расклеила объявления на каждый подъезд, что в доме орудовали мошенники, и чтобы если кто-то вновь появится, чтобы обращались ко мне. Сам я что-то сделать более не успевал, как и пройти по всем квартирам – надо было уезжать. Но на следующий день я планировал сделать обход, - сказал мужчина.

Жильцов взовавшегося дома расселили. Фото: Анна ПАШАГИНА

В момент взрыва Виктора в доме не было.

- Сестра увидела аварию, позвонила, сказала, что произошел взрыв. Я сразу поехал на место, чтобы помогать жильцам и дать показания о мошенниках – газовщиках, - говорит Виктор. – Соболезную всем родным и близким погибших!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё развалено, под плитами люди»: в Новосибирске прогремел взрыв на Линейной

Очевидцы рассказали подробности взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее)

Что известно о доме на Линейной, 39 в Новосибирске, где прогремел взрыв

Пятиэтажный дом в Новосибирске, где взорвался газ, должны были капитально отремонтировать в 2024 году (подробнее)

«Меняли газовые трубки»: жильцы разрушенной пятиэтажки в Новосибирске рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам перед взрывом

Новосибирцы рассказали о мошенниках, менявших газовые шланги в квартирах на Линейной, 39 перед взрывом (подробнее)

«Ходят к пенсионерам, берут двойную плату»: что известно о газовщиках, которых подозревают во взрыве дома в Новосибирске

Что известно о газовщиках, по вине которых мог взорваться дом в Новосибирске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber