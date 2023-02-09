«Меняли газовые трубки»: жильцы разрушенной пятиэтажки в Новосибирске рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам перед взрывом

Новосибирцы рассказали о мошенниках, менявших газовые шланги в квартирах на Линейной, 39 перед взрывом. Фото: стоп-кадр. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Жильцы разрушенного взрывом дома на Линейной, 39 в Новосибирске назвали свою версию ЧП. По их версии, во взрыве могут быть виноваты аферисты, выдавшие себя за сотрудников газовой службы.

– Вчера по дому ходили мошенники. Они говорили жильцам, что нужно менять газовые трубки, чтобы не допустить утечки газа. Некоторые их впустили в квартиры и еще отдали за работу по замене около 16 тысяч рублей. Естественно, эти аферисты при работе никакой безопасности не соблюдали, – сообщил КП-Новосибирск источник в спецслужбах.

Информацию о мошенниках подтвердили и сами жильцы взорвавшейся пятиэтажки. Именно они и передали ее силовикам.

– Соседка рассказала, что мошенники ходили по квартирам. Вполне возможно, что они что-то сделали не так, – рассказала КП-Новосибирск жительница пятиэтажки, – потом жильцы позвонили в газовую компанию. Там сказали, что никаких проверок, никакой утечки не было. Так и выяснили, что это были мошенники.

Жильцы добавляют, что после визита подозрительных гостей в доме пахло газом. По словам соседей, на место выезжали настоящие специалисты и устраняли утечку.

Напомним, взрыв в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел рано утром, 9 февраля. Пока известно о трех погибших. Еще 11 человек получили травмы. На месте ЧП работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы. Под ними остаются люди. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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