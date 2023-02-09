«Меня камнями обсыпало»: 7-летний мальчик спасся во время взрыва дома в Новосибирске, его мама осталась под завалами

Мальчик чудом успел выбежать из подъезда.

В Новосибирске ребенок чудом спасся после взрыва дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло 9 февраля в 7.43 утра. В пятиэтажном доме рванул газ, начался пожар, полностью обрушился подъезд. В нем находился 7-летний мальчик с мамой.

- Мы с мамой дома были, больше никого, - рассказал КП-Новосибирск мальчик. – Мой братик успел уже уйти на уроки, я — нет.

Родственники малыша дополняют:

- Ребенка как раз в школу собирали, - рассказали КП-Новосибирск родственники семьи. – Они с мамой выходили уже, им несколько минут не хватило, чтобы до взрыва уйти. И вот все взорвалось.

Во время ЧП ребенок повредил ногу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сам мальчик почти не помнит, как спасся. Видимо, шок. У него повреждена нога.

- Меня камнями начало обсыпать, но я успел выйти, — рассказал КП-Новосибирск он.

А вот мама осталась под завалами. Ее уже вытащили, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице. Расстерянного ребенка в школьной форме сначала приютила очевидец. Сейчас мальчик с родственниками находится в местной школе, куда эвакуируют пострадавших.

Напомним, под завалами сейчас остаются еще 3 жильца дома. Следственный комитет завел дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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