В Тульской и Новосибирской области взрыв газа уничтожил пятиэтажки. Что еще роднит трагедии?

Похожие взрывы случились в двух городах, с разницей в два дня. Фото: соцсети/Вячеслав АШУРКОВ

В России в двух городах, с разницей всего в два дня, подъезды многоэтажек разнесло взрывом бытового газа. Вечером 7 февраля взорвался газ в Тульской области — в городе Ефремов, утром 9 февраля — в Новосибирске, почти в центре. Несколько десятков людей остались без крыши над головой и потеряли близких. Выясняем, что еще есть общего между двумя трагедиями.

ПОСТРАДАЛИ ПЯТИЭТАЖКИ

В обоих случаях взрыв случился в пятиэтажках. Первая — на улице Химиков в городе Ефремове, вторая — на улице Линейной в Новосибирске. Здания сильно пострадали от взрывной волны, разрушились подъезды. В Тульской области под завалами погибли восемь человек, в Новосибирске — один, еще одного, ранее считавшегося погибшим, сумели реанимировать врачи. Еще восемь человек попали в больницу с различными травмами. Но под завалами еще находятся люди, поэтому количество погибших может возрасти.

В Новосибирске ЧП случилось затемно. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

РАЗРУШЕНИЯ

В Тульской области взрыв произошел уже после рабочего дня, когда почти все жильцы были дома: ужинали, готовили с детьми уроки. Ефремовская пятиэтажка и разрушилась сильнее: очевидцы сняли видео, на которых видно: после грохота стороны дома начали складываться, как домино. Стоять остались лишь стены первых двух этажей, на них повисли бетонные плиты. Еще часть плит упала на припаркованные машины. От крайнего подъезда не осталось практически ничего.

В Новосибирске в 7:43 многие тоже еще оставались дома, спаслись те, кто вышел рано в школу или на работу. Пенсионерка, которая пошла ранним утром гулять со скандинавскими палками, чудом выжила. Вернулась домой, а ее подъезд поленостью разрушен.

И в Тульской области, и в Новосибирске взрывной волной выбило окна в соседних домах.

КАКОВА ПРИЧИНА

До трагедии жители обоих городов чувствовали неладное. Так, в Ефремове взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Местные жители рассказали, что там жила пенсионерка, несколько дней назад она жаловалась родственникам по телефону, что в доме пахнет газом.

В Новосибирске точная версия того, что произошло, выясняется. Жильцы пятиэтажки по улице Линейной говорят, что буквально накануне по квартирам ходили мошенники и предлагали поменять газовые трубы за 16 тысяч рублей. Некоторые согласились, но обнаружили, что им поставили некачественную продукцию. Взрыв произошел или на втором, или на третьем этаже. Возможно, именно после замены газовой трубы.

В Ефремове - уже в конце дня, когда многие были дома. Фото: соцсети.

КОМПЕНСАЦИИ

Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове выплатят по 1 миллиону рублей, получившим травмы — по 500 тысяч рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей. В МВД помогут с быстрым восстановлением документов без госпошлины.

В Новосибирске также объявили о помощи с беспошлинным восстановлением документов. Жильцов, оставшихся без крова, поселят в гостинице «Северная». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о выплате пострадавшим по 100 тысяч рублей.

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