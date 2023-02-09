«Только вчера проверяли газ»: жильцы рассказали о взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Взрыв в доме произошел из-за газа. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Жильцы дома на Линейной, 39 в Новосибирске, где прогремел взрыв, рассказали о том, что за несколько часов до трагедии у них в доме была проверка газа. Об этом КП-Новосибирск рассказала Наталья, очевидица случившегося:

- Я помогала одной бабушки, которая живет в этом доме, добраться до соседней больницы. Она сама чудом спаслась - ушла ходить со скандинавскими палками. Эта пенсионерка рассказала, что накануне вечром у них проверяли газ, - рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Напомним, уже известно, что причиной взрыва в доме стал именно газ.

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