«Ходят к пенсионерам, берут двойную плату»: что известно о газовщиках, которых подозревают во взрыве дома в Новосибирске

Мужчину и женщину подозревают в причастности к взрыву. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске задержали двух газовщиков, по вине которых мог взорваться газ в доме на улице Линейная, 39. Утром 9 февраля там обрушился целый подъезд: погибли, как минимум, 8 человек.

- 45-летняя и 25-летний жители Омской области, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной, - рассказали в Следственном комитете.

Как оказалось, на фирму «Межрегионгаз Сервис» уже давно жалуются в сети.

- 21 октября 2021 года к нам домой пришли представителя ООО "Межрегионгаз сервис". Посмотрев на наш газовый шланг, они заявили, что он пропускает газ, уже "намок", не сертифицирован и его пора менять. Предложили ценник за замену шланга 1600 рублей и за замену газового счетчика 7800 рублей. Представляются они подрядчиком ОАО Газпром, заявляя о том, что ОАО не справляется с потоком клиентов. Свои услуги предлагают оформить договором, перевод денежных средств оформляют "гибким чеком" с реквизитами компании. С собой у них полный набор реквизита: планшеты со списком абонентов, удостоверения с фотографиями и печатями, форму, подозрительно похожую на форму сотрудников газовой службы, - гласит отзыв на портале «Отзовик».

Схожую схему описывают и пользователи 2ГИС в отзывах к газовой компании. Люди пишут, что эти газовщики часто наведываются к пожилым одиноким людям.

В омском газпроме сообщили, что похожую схему используют мошенники:

— Специализированные газовые организации не имеют отношения к таким действиям, — поясняет начальник Центрального участка отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Марина Заболотина. — Поставщик газа не оказывает услуг по замене приборов учета и другого оборудования, как и других платных дополнительных услуг. Сотрудники специализированных газовых организаций не приходят к абонентам со своим оборудованием, не навязывают его замену и не требуют оплату наличными. Все работы и взаиморасчеты осуществляются по заявке абонента и через кассу организации.

Против газовщиков, наведывавшихся на Линейную, возбудили уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вскоре им должны избрать меру пресечения.

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