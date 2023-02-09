Двух подозреваемых, прикидывавшихся газовщиками, задержали после взрыва в доме на Линейной,39 в Новосибирске

Двух подозреваемых задержали.

Двух жителей Омской области задержали после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Из-за хлопка в пятиэтажке на Линейной, 39 обрушился подъезд. Погибли, как минимум, 7 человек.

- Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, - сообщили в СК.

Следователи уже допросили жильцов дома, сотрудников газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.

Задержанным вскоре изберут меру пресечения.

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