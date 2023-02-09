«Перекрутили трубку и рвануло»: эксперт назвал возможную причину взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске

Взрыв разрушил 2 подъезда в жилом доме. Фото: Анна ПАШАГИНА

Взрыв в доме на Линейной, 39 в Новосибирске унес жизни 5 человек, еще несколько жильцов серьезно пострадали. Официальная причина трагедии – утечка газа. Но почему она могла произойти, что спровоцировало ЧП? На эти вопросы мы попросили ответить профессора, доктора технических наук Вадима Коробко.

- Жильцы рассказали, что накануне вечером в дом приходили люди, заявляли, что идет замена газовых трубок. Жители пускали их в дом, платили по 16 тысяч. Во время замены таких трубок «установщики» могли что-то повредить?

- Разумеется, причем вариантов может быть множество. К примеру, могли неверно установить прокладку в газовой трубке, или «перетянуть» ее. Из-за этого и могла образоваться утечка, - объяснил Вадим Борисович.

- Но почему ее сразу не почувствовали все жильцы? Кто-то говорит, что вообще никаких запахов не было, кто-то говорит, что учуяли газ…

- У газа есть такая особенность: его запах не чувствуют пожилые люди. Вероятнее всего, основная утечка была именно в квартире пожилого человека. Но концентрация газа была недостаточной для того, чтобы жилец потерял сознание. И поэтому, когда утром он проснулся и зажег спичку или зажигалку, чтобы включить плиту, произошел взрыв. Более точная картина будет ясна, когда свои выводы озвучит следствие.

- Мы видим разные картины взрыва в домах, и далеко не всегда разрушения столь критичны. Почему в данном случае обрушились 2 подъезда?

- Удар пришелся на несущую плиту – поэтому такие масштабные разрушения. Еще неясно, из какого материала были выполнены перекрытия: понятно, что в любом случае они тоже не выдержали взрыв.

- Многие сравнивают новосибирскую трагедию с обрушением дома в Туле: там ведь тоже ЧП случилось в пятиэтажке…

- Не ищите здесь никакой закономерности. Часы, которые не идут, два раза в сутки показывают верное время, но это не значит, что они исправны. Нет никакой технической закономерности: к примеру, что пятиэтажки как-то неверно спроектированы, трубы неверно проложены. Виной трагедии стала утечка, появившаяся из-за нарушения техники безопасности.

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