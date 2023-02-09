Спасатели достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Новосибирске тело седьмого погибшего

Достали тело седьмого погибшего.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Спасатели достали из-под завалов рухнувшего подъезда дома на Линейной, 39 в Новосибирске еще одно тело. Об этом сообщают корреспонденты КП-Новосибирск с места событий.
— Из под завалов достали еще тело - женщины 40 лет, вынесли на носилках, — сообщает корреспондент.
Буквально только что спасатели достали из-под завалов шестое тело — женщины 80 лет. В больницах находятся девять пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.
Экстренные службы продолжают работать на месте. Также к разрушенному дому стянулась вереница родственников и знакомых жильцов — они хотят узнать об их судьбе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер