Спасатели достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Новосибирске тело седьмого погибшего

Достали тело седьмого погибшего. Фото: Анна ПАШАГИНА

Спасатели достали из-под завалов рухнувшего подъезда дома на Линейной, 39 в Новосибирске еще одно тело. Об этом сообщают корреспонденты КП-Новосибирск с места событий.

— Из под завалов достали еще тело - женщины 40 лет, вынесли на носилках, — сообщает корреспондент.

Буквально только что спасатели достали из-под завалов шестое тело — женщины 80 лет. В больницах находятся девять пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Экстренные службы продолжают работать на месте. Также к разрушенному дому стянулась вереница родственников и знакомых жильцов — они хотят узнать об их судьбе.

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