Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 11:45

Количество погибших при взрыве на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 6 человек

Завала продолжают разгребать
Надежда КАСЬЯНОВА
Погибло 6 человек.

Погибло 6 человек.

Фото: Никита МАНЬКО

Число погибших при разрушении пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 6 человек.

— Достали 6 труп. Женщина, -— сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.

По сообщению регионального правительства, из-под завалов достали тело 80-летней женщины.

Напомним, что пострадало в ЧП 9 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер