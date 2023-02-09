Количество погибших при взрыве на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 6 человек

Погибло 6 человек.
Фото: Никита МАНЬКО
Число погибших при разрушении пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске увеличилось до 6 человек.
— Достали 6 труп. Женщина, -— сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.
По сообщению регионального правительства, из-под завалов достали тело 80-летней женщины.
Напомним, что пострадало в ЧП 9 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии.
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