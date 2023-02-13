Дома в Новосибирской области планируют перевести на природный газ

В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный. Такое предложение было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 13 февраля.
После трагедии на Линейной, 39, которая унесла жизни 14 человек, в регионе планируют разработать программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах. Одним из пунктов может стать переход на новый источник энергии.
− Готовим план мероприятий дальнейших действий. Среди них есть и предложение по переводу с сжиженного на природный газ, − отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Сейчас сотрудники газораспределительных организаций ходят по квартирам и проверяют исправность газового оборудования.
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