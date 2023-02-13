Дома в Новосибирской области планируют перевести на природный газ

В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный. Такое предложение было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 13 февраля.

После трагедии на Линейной, 39, которая унесла жизни 14 человек, в регионе планируют разработать программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах. Одним из пунктов может стать переход на новый источник энергии.

− Готовим план мероприятий дальнейших действий. Среди них есть и предложение по переводу с сжиженного на природный газ, − отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Сейчас сотрудники газораспределительных организаций ходят по квартирам и проверяют исправность газового оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber