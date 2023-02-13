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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:25

Дома в Новосибирской области планируют перевести на природный газ

В регионе разработают программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный.

В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области хотят перевести дома с сжиженного газа на природный. Такое предложение было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 13 февраля.

После трагедии на Линейной, 39, которая унесла жизни 14 человек, в регионе планируют разработать программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах. Одним из пунктов может стать переход на новый источник энергии.

− Готовим план мероприятий дальнейших действий. Среди них есть и предложение по переводу с сжиженного на природный газ, − отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Сейчас сотрудники газораспределительных организаций ходят по квартирам и проверяют исправность газового оборудования.

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