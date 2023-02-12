В Новосибирске компания «Газпром» проводит проверки в домах из-за визитов лжегазовщиков

На время проведения работ газ в 15 домах отключат. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Томск» проверят 15 домов в Новосибирске, где могли побывать лжегазовщики. Об этом сообщили в группе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты будут дополнительно обследовать газовое оборудование. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность жильцов и исправную работу приборов.

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 произошел взрыв газа. Полностью обрушился подъезд дома − из-под завалов извлекли 13 трупов. Выяснилось, что незадолго до трагедии по квартирам ходили лжегазовщики Ирина Урбах и Евгений Кавун. Они меняли газовое оборудования, хотя соответствующей квалификации для проведения работ не имели.

В связи с этим «Газпром» решил провести проверку. На время проведения работ газ в 15 домах отключат.

Адреса, где проходят проверки:

− улица Гоголя, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27;

− улица Каменская, 82, 84в;

− улица Семьи Шамшиных, 78, 83, 85.

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