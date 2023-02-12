«Плиты начали расходиться»: в Новосибирске могут рухнуть уцелевшие после взрыва подъезды дома на Линейной

Спасатели ненадолго запускают местных жителей в свои квартиры. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске существует риск обрушения уцелевших после взрыва газа подъездов в доме на Линейной, 39. Спасатели ненадолго запускают местных жителей в свои квартиры, чтобы те забрали документы и необходимые вещи.

Напомним, в результате ЧП полностью обрушился второй подъезд дома. Первый, третий и четвертый подъезды пятиэтажки пока целы.

− При разборе завалов некоторые плиты уцелевших подъездов начали расходиться, и существует вероятность их обрушения. Работы проводятся с осуществлением всех мер безопасности, − сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Как рассказала КП-Новосибирск сибирячка по имени Ольга, сегодня утром местных жителей пускали внутрь. Все происходит под строгим контролем спасателей.

− Первый и четвертый подъезды пускали 10 февраля на пять минут − забрать документы. Третий подъезд пускают сейчас на 10 минут. Ситуация нестабильна, так как возможно обрушение. Все меняется каждый час, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Ольга.

Ранее КП-Новосибирск писала про семью, которая наняла автовышку, чтобы забрать вещи из обвалившегося дома на Линейной.

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