В Новосибирске семья наняла автовышку, чтобы забрать вещи из обвалившегося дома на Линейной

Спасатели передали хозяевам пылесос, чемодан и сумки с вещами. Фото: стоп-кадр из видео Никиты МАНЬКО

Новосибирская семья наняла автовышку, чтобы забрать личные вещи из квартиры в пятиэтажке на Линейной, 39. Достать все необходимое местным жителям помогли спасатели МАСС.

До трагедии, унесшей жизни 13 человек, семья проживала на пятом этаже. Их квартира оказалась рядом с обвалившейся частью дома.

На видео, снятом корреспондентом КП-Новосибирск, можно заметить, что спасатели передают местным жителям пылесос, чемодан и сумки с вещами.

Напомним, газ в пятиэтажке взорвался утром 9 февраля. В итоге один подъезд полностью обрушился. Спасатели целый день разбирали завалы в надежде найти выживших.

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