Программу по обеспечению безопасности систем газоснабжения в жилых домах разработают в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 13 февраля, в правительстве Новосибирской области обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в работе систем газоснабжения в жилых домах. По словам губернатора региона Андрея Травникова, после трагедии на Линейной, 39 нужно проанализировать все риски и в кратчайшие сроки принять необходимые меры. Проводить мероприятия, подчеркнул глава региона, формально нельзя.

На совещании в правительстве уточнили, что в НСО действуют 2 крупные компании. Речь о Новосибирскоблгазе и «Газпром газораспределении». Они занимаются обслуживанием газораспределения в домах на сжиженном газе. Специалисты диагностируют сейчас оборудование, проверяя внешние и внутренние сети. При выявленных нарушениях дом отключают. После чего работники меняют оборудование. Изначально такие работы провели в домах, где отметились задержанные по взрыву на Линейной, 39 лжегазовщики.

Известно, что сотрудники минЖКХ разрабатывают план долгосрочных мероприятий. Среди них есть предложения о том, чтобы дома с сжиженного перевести на природный газ. Также власти предлагают установить сигнализаторы утечки газа. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, необходима и профилактическая работа с жителями газифицированных домов. Она позволить не допустить доступ к газовому оборудованию некомпетентных лиц.

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