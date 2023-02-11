Развалюха без окон: фирма, чьи сотрудники проходят по делу о взрыве дома в Новосибирске, оказалась прописана в заброшке

Здание газовой фирмы похоже на обычную заброшку. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Здание, где зарегистрирована фирма «Межрегионгаз Сервис», чьи сотрудники проходят в деле о взрыве дома в Новосибирске, заброшено уже 10 лет. Прописка у фирмы в Омске, в промзоне, рядом с бетонным заводом.

Корреспондент «КП» побывал на месте и узнал, где расположена трагически известная компания. И, похоже, что здание, как и сотрудники – фальшивка.

Вокруг – заросший лес. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

По указанному в документах компании адресу стоят два строения – одно побольше, другое поменьше. Основное здание фирмы – пристройка из красного кирпича, заброшенное, с выбитыми окнами, – стоит за забором. Это барак, который должны снести.

Здание возле завода караулит охранник с собакой. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

На двери висит недружелюбная табличка. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Корреспондента «КП» быстро выгнал с территории охранник с собакой. Мужчина сказал, что здание никем не используется 10 лет. Ни о какой «газовой фирме» он не слышал.

Если немного обойти здание, можно наткнуться на свалку. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Напомним, два сотрудника этой компании сейчас находятся в СИЗО, подозреваемые в установке некачественного оборудования в доме на Линейной, 39 в Новосибирска. Оба работали на фирму неофициально.

Ирина Урбах и Евгений Кавун. Фото: Мария НОВИКОВА

После того, как 45-летняя Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун побывали в гостях у жителей пятиэтажки под видом газовщиков, в доме прогремел взрыв. Погибли 13 человек. Если будет доказана вина лжегазовщиков, им грозит до 10 лет колонии.

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