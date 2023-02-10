«Я пыталась ползти по развалинам»: жители взорвавшейся пятиэтажки в Новосибирске - о своем спасении

Жители пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали, как спаслись из взорвавшегося дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

На месте взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 завершили разбор завалов. Официально известно о 22 пострадавших, 13 из которых погибли. Жильцы, которые чудом выбрались из разрушенного дома, продолжают делиться историями спасения. Люди приходят в себя и с ужасом вспоминают, как пережили роковое утро 9 февраля.

– Мы жили во втором подъезде. На пятом этаже. Когда случился взрыв, мы оказались на вершине завалов. Я пыталась ползти по развалинам, чтобы найти выход, выбраться вниз, искала лестницу, чтобы спуститься по ней. Точно не помню, как нам с мужем удалось выбраться оттуда. В результате взрыва он сломал ногу. Я тоже получила травму головы. Но мне это было тогда не важно… Цель была донести мужа до скорой помощи, которая стояла за домом. Когда добрались, нас вместе забрали в больницу, – рассказала КП-Новосибирск Наталья. – В больнице мне обработали и зашили рану на голове.

Еще одна жительница пятиэтажки, Кристина, в момент ЧП была дома с сыном. Семья проживала во втором подъезде дома.

– Мы с сыном завтракали, когда произошел врыв. Услышали громкий звук, затем резко ощутили вакуум… Выбило стекла, разбило зеркала, вентиляцию. Я схватила ребенка в охапку, и мы выбежали из квартиры. Не помню, как выбрались, как мы бежали, как оказались на улице… Сейчас голова болит, плохо себя чувствую…, – поделилась с КП-Новосибирск Кристина.

Известно, что все пострадавшие жильцы получат компенсацию. Также власти пообещали решить вопрос с расселением людей. Дом, который разрушил взрыв, восстанавливать не будут.

Утром 10 февраля на месте взрыва на Линейной, 39 завершили поисково-спасательную операцию. Под завалами людей не должно быть.

А итоговые цифры такие. В МЧС сообщили о гибели 13 жильцов. Среди них – 2-летняя девочка. 9 человек получили травмы.

По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оказалось, накануне по дому ходили ушлые дельцы и за большие деньги меняли пожилым людям газовые трубки и счетчики. Лжегазовщиков, которые могут являться виновниками трагедии, задержали. Меру пресечения им пока не избрали.

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