Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2023 5:45

«Я пыталась ползти по развалинам»: жители взорвавшейся пятиэтажки в Новосибирске - о своем спасении

Жители пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали, как спаслись из взорвавшегося дома
Авторы (2):
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Жители пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали, как спаслись из взорвавшегося дома.

Жители пятиэтажки на Линейной, 39 рассказали, как спаслись из взорвавшегося дома.

Фото: Анна ПАШАГИНА

На месте взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 завершили разбор завалов. Официально известно о 22 пострадавших, 13 из которых погибли. Жильцы, которые чудом выбрались из разрушенного дома, продолжают делиться историями спасения. Люди приходят в себя и с ужасом вспоминают, как пережили роковое утро 9 февраля.

– Мы жили во втором подъезде. На пятом этаже. Когда случился взрыв, мы оказались на вершине завалов. Я пыталась ползти по развалинам, чтобы найти выход, выбраться вниз, искала лестницу, чтобы спуститься по ней. Точно не помню, как нам с мужем удалось выбраться оттуда. В результате взрыва он сломал ногу. Я тоже получила травму головы. Но мне это было тогда не важно… Цель была донести мужа до скорой помощи, которая стояла за домом. Когда добрались, нас вместе забрали в больницу, – рассказала КП-Новосибирск Наталья. – В больнице мне обработали и зашили рану на голове.

Еще одна жительница пятиэтажки, Кристина, в момент ЧП была дома с сыном. Семья проживала во втором подъезде дома.

– Мы с сыном завтракали, когда произошел врыв. Услышали громкий звук, затем резко ощутили вакуум… Выбило стекла, разбило зеркала, вентиляцию. Я схватила ребенка в охапку, и мы выбежали из квартиры. Не помню, как выбрались, как мы бежали, как оказались на улице… Сейчас голова болит, плохо себя чувствую…, – поделилась с КП-Новосибирск Кристина.

Известно, что все пострадавшие жильцы получат компенсацию. Также власти пообещали решить вопрос с расселением людей. Дом, который разрушил взрыв, восстанавливать не будут.

Утром 10 февраля на месте взрыва на Линейной, 39 завершили поисково-спасательную операцию. Под завалами людей не должно быть.

А итоговые цифры такие. В МЧС сообщили о гибели 13 жильцов. Среди них – 2-летняя девочка. 9 человек получили травмы.

По факту ЧП в СК возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оказалось, накануне по дому ходили ушлые дельцы и за большие деньги меняли пожилым людям газовые трубки и счетчики. Лжегазовщиков, которые могут являться виновниками трагедии, задержали. Меру пресечения им пока не избрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочке операцию сделали, внук с ожогами в реанимации»: жильцы взорвавшегося дома в Новосибирске - о состоянии спасенных родных

Жильцы взорвавшегося дома в Новосибирске рассказали о состоянии спасенных родных (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

ЧПКАРТИНА ДНЯВзрыв дома на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля 2023