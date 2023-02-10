«Дочке операцию сделали, внук с ожогами в реанимации»: жильцы взорвавшегося дома в Новосибирске - о состоянии спасенных родных

Во время взрыва пострадал 21 человек. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Семья Ольги Щуряковой – одна из тех, кто выжил после страшного взрыва газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Напомним, в 7.39 утра подъезд пятиэтажки сотряс взрыв. В тот момент Ольга Савельевна провожала дочку на работу, а 15-летнего внука-девятиклассника в школу.

- К нам накануне вечером заходила соседка – 80-летняя Марья Ивановна. Говорила, что к ней приходили какие-то дельцы, заменили газовую трубку. Дочка Рита (у женщины другая фамилия - Никешина) с утра чувствовала запах газа, переживала, что после этой установки трубок что-то повредили, звонила в газовую службу, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Савельевна.

В 7.39 утра пенсионерка стояла у входной двери:

- Муж уже к тому времени ушел – он грузчиком на заводе работает. И вот только проводила дочь и внука, закрыла дверь, как ее буквально вышибло внутрь квартиры. Я с перепугу надела на себя, что попалось под руки, вокруг темнота стояла. Потом спасатели меня через балкон спустили на землю, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Савельевна. – Потом меня и других жильцов увели в соседнюю школу.

Два часа пожилая женщина не знала, что с ее дочкой и внуком:

- Через два часа Риту нашли под обломками в подвале, в какой момент нашли внука, я не знаю, - говорит сибирячка.

Сейчас родные пенсионерки находятся в больнице:

- Они оба в реанимации, нас к ним не пускают, по телефону мы с ними тоже пока не говорили. Знаю только, что дочке сделали операцию – у нее был сильный удар в живот. Еще у Риты и внука сильные ожоги, - добавила в интервью КП-Новосибирск Ольга Савельевна.

Сейчас пенсионерка и ее супруг находятся в санатории «Обские зори»: их и других пострадавших разместили там.

- У нас хорошая комната, две кровати, телевизор. Еще нам выдали вещи: я ведь выскочила почти в чем была, - рассказывает пенсионерка. – Теперь надо думать, что делать с документами: они остались в квартире. Помогут ли нам их забрать оттуда или нет, пока не знаем.

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