Завалы на улице Линейной разбирают весь день. Фото: Анна ПАШАГИНА

На часах 7.38. В Новосибирске бахнуло так, что отозвалось по всему району. Словно мощный подземный толчок. Первая мысль: землетрясение, тем более все еще под впечатлением от жутких событий в Турции. Правда, не было характерных волн. Один сильный толчок и все. Через 5 минут взвыли сирены, еще через 5 по соцсетям уже полетели фотографии с места ЧП. И это не землетрясение, а взрыв дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Публикуем последние новости о случившемся.

Взрыв случился рано утром, следом начался пожар. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

ВОКРУГ ЛЕТАЛИ КУСКИ БЕТОНА

- Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением по адресу: город Новосибирск, улица Линейная. В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома, - доложили в МЧС.

Спасатели сразу пеняли на газ. И если в первые минуты были сомнения и зеваки делились домыслами, то уже через час версия обрела статус факта: дело в бытовом газе.

Дом № 39 на улице Линейной, в котором рвануло, стоит почти в центре города. Всего две станции метро от мэрии и главной площади с оперным театром.

Под рухнувшие плиты попали и автомобили. Фото: Анна ПАШАГИНА

Подъезд дома просто рассыпался. И только верхний этаж завис над пустотой - каким-то чудом удержался между двумя соседними подъездами.

Совсем рядом - железная дорога. Ее никак не коснулось. А вот автомобилям досталось: некоторые машины смело кусками бетона, которые летели вокруг. Машины, конечно, не главное. Пишем об этом, чтобы описать масштабы разрушений. Куски буквально разлетались вокруг.

ВЕРНУЛИ С ТОГО СВЕТА

Теперь - о людях. Людей спасло время. Без двадцати восемь! Это значит, что большинство - на работе. Дети - идут в школы и садики. Многие остались живы благодаря тому, что не рвануло часом раньше.

Но конечно, не все покинули свои квартиры. Власти стали докладывать о погибших. И это редкий случай, когда страшный счетчик двигался не только вперед, но и назад. Губернатор сначала сказал, что погибших, предварительно, двое. Потом уточнил: все-таки один. Оказалось, мужчину записали в жертвы взрыва, но врачи буквально вернули пациента с того света. И позвонили в оперативный штаб: спасен! Жив! Откачали!

Потом - снова двое. Затем - трое. Затем - под вечер - достали женщину и двухлетнего ребенка. Итого погибли 10 человек… Цифра не окончательная, и это понятно: завалы еще разбирают.

В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень» отвозят гуманитарную помощь. Фото: Никита МАНЬКО

«МЕНЯ КАМНЯМИ ОБСЫПАЛО, НО Я УСПЕЛ ВЫЙТИ»

Есть и истории спасения. Мужчина по имени Саид уверен, что Бог дал ему новую жизнь. Саид снимал квартиру в злополучном доме.

- Проснулся за несколько минут до взрыва, услышал, как ехала электричка, стены немного затряслись. А затем увидел, как на меня начал падать бетон с потолка! Что-то бахнуло! Вокруг темень. Я включил фонарик телефона. Увидел, что в коридоре, в сторону выхода, все обрушено, двери уже не было. Успел даже надеть штаны, футболку, куртку, схватил документы и кое-как спустился. Точно не помню, как именно. Цеплялся за что-то. Руки были все в крови. Видел, что в развалинах стояли пожилые жильцы. Я ползал там с включенным фонариком и орал спасателям, которые очень быстро приехали, что там люди. Кричал, чтобы спасли их. Они подавали людям лестницы. Сегодня Бог дал мне новую жизнь, - заключил в интервью с «КП» - Новосибирск» Саид.

Поиск других пострадавших и погибших продолжается. Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот - другой пример. Напуганный мальчонка.

- Мы были дома с мамой, больше никого. Братик успел уже уйти на уроки, я - нет, - рассказывает ребенок, которому всего 7 лет.

Взрывом ему повредило ногу. Мальчик почти не помнит, как спасся. Видимо, из-за шока.

- Меня камнями начало обсыпать, но я успел выйти, - говорит он.

- Его как раз собирали в школу. Они с мамой уже выходили, им не хватило всего несколько минут, чтобы уйти до взрыва. И вот все взорвалось, - помогают объяснить родственники мальчика.

Мама оказалась под завалами. Ее вытащили и увезли в больницу.

ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ

Силовикам пришлось оттеснять и тех, кто со слезами думал о родных, и зевак. Тех, кому нужен был кров, везли в ближайшую школу. Туда же стали приносить гуманитарку: в основном одежду, ведь некоторые люди выбегали из дома в чем были.

Тем временем версию о взрыве газа окончательно подтвердил Следственный комитет. И определился с уголовной статьей.

- В связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировала старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Грозит по этой статье до 10 лет колонии. Третья часть означает, что речь идет как минимум о двух погибших. А сама квалификация дает понять: претензии к тем, кто подводил газ, обслуживал оборудование или проводил с ним какие-то манипуляции.

НАКАНУНЕ ПРИХОДИЛИ МОШЕННИКИ

С самого утра спасенные жильцы рассказывали: чувствовали запах газа. И даже жаловались. И уже есть догадки о том, как газ вышел из-под контроля. Первым «Комсомольской правде» рассказал об этом источник в силовых структурах:

- Накануне по дому ходили мошенники. Они говорили жильцам, что нужно менять газовые трубки, чтобы не допустить утечки газа. Некоторые их впустили в квартиры и еще отдали за работу по замене около 16 тысяч рублей. Естественно, эти аферисты при работе никаких правил безопасности не соблюдали.

Накануне по квартирам ходили мошенники и предлагали поменять газовые трубы - некоторые жильцы согласились, заплатив аферистам. Фото: Анна ПАШАГИНА

Информацию о мошенниках подтвердили и сами жильцы.

- Соседка рассказала, что по квартирам ходили мошенники. Вполне возможно, что они что-то сделали не так, - поделилась женщина, которой повезло не пострадать во время взрыва. - Потом жильцы позвонили в газовую компанию. Там сказали, что никаких проверок, никакой утечки не было. Так и выяснили, что это были мошенники.

И как раз после визита подозрительных гостей в доме пахло газом. По словам соседей, на место выезжали настоящие специалисты и устраняли утечку. Видимо, не устранили…

А В ЭТО ВРЕМЯ

«УСЛЫШАЛИ МЯУКАНЬЕ И ВЫТАЩИЛИ КОТА»

Под вечер спасатели достали из-под завалов кота.

- Громкое мяуканье услышали из-под бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома, - пояснили в региональном МЧС.

Из-под завалом достали кота. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Впрочем, есть версия, что кот жил в квартире. Знакомые пенсионерки Елены Романовны, которая проживала в доме, не могут до нее дозвониться. С их слов, она жила одна вместе с серым котом по кличке Темочка.

ПРОБЛЕМА

СНЕГ ПОМЕШАЛ РАБОТЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Сибирь славится снегопадами. Бездорожье из-за щедрой на осадки стихии становится главной темой на всю зиму. Однако небесная канцелярия дала передохнуть, на этой неделе осадками не мучила. А чиновники и прокуратура неустанно требовали, чтобы управляющие компании расчистили дворы.

И все-таки не расчистили.

- Проведение работ осложняют мороз и ограничения двора: проезды свободны, но для расстановки спецтехники потребовалось расчистить территорию от снега, - уточнили в областном управлении МЧС в разгар спасательной операции.

В Новосибирск прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Анна ПАШАГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Дом не воостановят, жильцам дадут новые квартиры

Губернатор Андрей Травников объявил, что полуразрушенный дом восстанавливать нецелесообразно.

- Сейчас необходимо быстро принимать решение о том, как оказать помощь людям, на которых неожиданно свалились проблемы. В первую очередь это помощь в решении жилищного вопроса. Поручил правительству региона совместно с мэрией города Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома № 39 по улице Линейной в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, - заявил глава региона.

Восстанавливать полуразрушенный дом не будут - но людям окажут поддержку с поиском жилья. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мэрия Новосибирска

Пока не расселили в маневренный фонд, власти объявили о том, что обеспечат временное пристанище всем, кто остался без жилья.

- Люди будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная» - никто на улице и в пунктах временного размещения не останется, - заверили в мэрии. А глава городской администрации Анатолий Локоть сказал, что рассматривает вопрос о материальной поддержке пострадавших.

Спасатели специально обрушили пятый этаж дома, который нависал над остальными. Фото: Анна ПАШАГИНА

МЧС

У спасателей в таких ситуациях главная роль. Кроме того, что бойцы МЧС вытаскивали людей из-под завалов, они же организовали пункт обогрева в местной школе. Еще ведомство объявило о приеме звонков на горячую линию:

- На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

«Такие трагедии происходят постоянно»

Депутат Госдумы Александр Аксёненко высказался за ужесточение требований к газовому оборудованию в домах после взрыва в Новосибирске.

- Мы видим, что такие трагедии происходят постоянно: недавно взрыв дома произошел и в Туле. И в Госдуме во втором чтении будет приниматься законопроект об ужесточении требований к содержанию таких домов. За органами Государственной жилищной инспекции будет закреплена обязанность по контролю за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции. Если, к примеру, какая-то организация проверку не проходит, требования не выполняет, то она не получает лицензию. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги - получения газа. Как минимум это поможет усилить контроль за газовым оборудованием, - объяснил «КП» - Новосибирск» Александр Аксёненко и отметил еще один важный момент: - Мы считаем, везде, где используется газовое оборудование, должны стоять датчики, чтобы в случае превышения концентрации определенных веществ в воздухе подача газа прекращалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер