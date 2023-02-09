Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2023 20:00

Жильцы сами оплатили гибель 10 человек? Что известно о взрыве дома на Линейной в Новосибирске

Публикуем последние новости о взрыве доме в Новосибирске 9 февраля 2023 года
Авторы (6):
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Надежда РЫЖКИНА
Алёна ПЯТЕНОК
Алёна ПЯТЕНОК
Завалы на улице Линейной разбирают весь день.

Завалы на улице Линейной разбирают весь день.

Фото: Анна ПАШАГИНА

На часах 7.38. В Новосибирске бахнуло так, что отозвалось по всему району. Словно мощный подземный толчок. Первая мысль: землетрясение, тем более все еще под впечатлением от жутких событий в Турции. Правда, не было характерных волн. Один сильный толчок и все. Через 5 минут взвыли сирены, еще через 5 по соцсетям уже полетели фотографии с места ЧП. И это не землетрясение, а взрыв дома в Новосибирске 9 февраля 2023 года. Публикуем последние новости о случившемся.

Взрыв случился рано утром, следом начался пожар.

Взрыв случился рано утром, следом начался пожар.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

ВОКРУГ ЛЕТАЛИ КУСКИ БЕТОНА

- Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением по адресу: город Новосибирск, улица Линейная. В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома, - доложили в МЧС.

Спасатели сразу пеняли на газ. И если в первые минуты были сомнения и зеваки делились домыслами, то уже через час версия обрела статус факта: дело в бытовом газе.

Дом № 39 на улице Линейной, в котором рвануло, стоит почти в центре города. Всего две станции метро от мэрии и главной площади с оперным театром.

Под рухнувшие плиты попали и автомобили.

Под рухнувшие плиты попали и автомобили.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Подъезд дома просто рассыпался. И только верхний этаж завис над пустотой - каким-то чудом удержался между двумя соседними подъездами.

Совсем рядом - железная дорога. Ее никак не коснулось. А вот автомобилям досталось: некоторые машины смело кусками бетона, которые летели вокруг. Машины, конечно, не главное. Пишем об этом, чтобы описать масштабы разрушений. Куски буквально разлетались вокруг.

ВЕРНУЛИ С ТОГО СВЕТА

Теперь - о людях. Людей спасло время. Без двадцати восемь! Это значит, что большинство - на работе. Дети - идут в школы и садики. Многие остались живы благодаря тому, что не рвануло часом раньше.

Но конечно, не все покинули свои квартиры. Власти стали докладывать о погибших. И это редкий случай, когда страшный счетчик двигался не только вперед, но и назад. Губернатор сначала сказал, что погибших, предварительно, двое. Потом уточнил: все-таки один. Оказалось, мужчину записали в жертвы взрыва, но врачи буквально вернули пациента с того света. И позвонили в оперативный штаб: спасен! Жив! Откачали!

Потом - снова двое. Затем - трое. Затем - под вечер - достали женщину и двухлетнего ребенка. Итого погибли 10 человек… Цифра не окончательная, и это понятно: завалы еще разбирают.

В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень» отвозят гуманитарную помощь.

В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень» отвозят гуманитарную помощь.

Фото: Никита МАНЬКО

«МЕНЯ КАМНЯМИ ОБСЫПАЛО, НО Я УСПЕЛ ВЫЙТИ»

Есть и истории спасения. Мужчина по имени Саид уверен, что Бог дал ему новую жизнь. Саид снимал квартиру в злополучном доме.

- Проснулся за несколько минут до взрыва, услышал, как ехала электричка, стены немного затряслись. А затем увидел, как на меня начал падать бетон с потолка! Что-то бахнуло! Вокруг темень. Я включил фонарик телефона. Увидел, что в коридоре, в сторону выхода, все обрушено, двери уже не было. Успел даже надеть штаны, футболку, куртку, схватил документы и кое-как спустился. Точно не помню, как именно. Цеплялся за что-то. Руки были все в крови. Видел, что в развалинах стояли пожилые жильцы. Я ползал там с включенным фонариком и орал спасателям, которые очень быстро приехали, что там люди. Кричал, чтобы спасли их. Они подавали людям лестницы. Сегодня Бог дал мне новую жизнь, - заключил в интервью с «КП» - Новосибирск» Саид.

Поиск других пострадавших и погибших продолжается.

Поиск других пострадавших и погибших продолжается.

Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот - другой пример. Напуганный мальчонка.

- Мы были дома с мамой, больше никого. Братик успел уже уйти на уроки, я - нет, - рассказывает ребенок, которому всего 7 лет.

Взрывом ему повредило ногу. Мальчик почти не помнит, как спасся. Видимо, из-за шока.

- Меня камнями начало обсыпать, но я успел выйти, - говорит он.

- Его как раз собирали в школу. Они с мамой уже выходили, им не хватило всего несколько минут, чтобы уйти до взрыва. И вот все взорвалось, - помогают объяснить родственники мальчика.

Мама оказалась под завалами. Ее вытащили и увезли в больницу.

ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ

Силовикам пришлось оттеснять и тех, кто со слезами думал о родных, и зевак. Тех, кому нужен был кров, везли в ближайшую школу. Туда же стали приносить гуманитарку: в основном одежду, ведь некоторые люди выбегали из дома в чем были.

Тем временем версию о взрыве газа окончательно подтвердил Следственный комитет. И определился с уголовной статьей.

- В связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировала старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Грозит по этой статье до 10 лет колонии. Третья часть означает, что речь идет как минимум о двух погибших. А сама квалификация дает понять: претензии к тем, кто подводил газ, обслуживал оборудование или проводил с ним какие-то манипуляции.

НАКАНУНЕ ПРИХОДИЛИ МОШЕННИКИ

С самого утра спасенные жильцы рассказывали: чувствовали запах газа. И даже жаловались. И уже есть догадки о том, как газ вышел из-под контроля. Первым «Комсомольской правде» рассказал об этом источник в силовых структурах:

- Накануне по дому ходили мошенники. Они говорили жильцам, что нужно менять газовые трубки, чтобы не допустить утечки газа. Некоторые их впустили в квартиры и еще отдали за работу по замене около 16 тысяч рублей. Естественно, эти аферисты при работе никаких правил безопасности не соблюдали.

Накануне по квартирам ходили мошенники и предлагали поменять газовые трубы - некоторые жильцы согласились, заплатив аферистам.

Накануне по квартирам ходили мошенники и предлагали поменять газовые трубы - некоторые жильцы согласились, заплатив аферистам.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Информацию о мошенниках подтвердили и сами жильцы.

- Соседка рассказала, что по квартирам ходили мошенники. Вполне возможно, что они что-то сделали не так, - поделилась женщина, которой повезло не пострадать во время взрыва. - Потом жильцы позвонили в газовую компанию. Там сказали, что никаких проверок, никакой утечки не было. Так и выяснили, что это были мошенники.

И как раз после визита подозрительных гостей в доме пахло газом. По словам соседей, на место выезжали настоящие специалисты и устраняли утечку. Видимо, не устранили…

А В ЭТО ВРЕМЯ

«УСЛЫШАЛИ МЯУКАНЬЕ И ВЫТАЩИЛИ КОТА»

Под вечер спасатели достали из-под завалов кота.

- Громкое мяуканье услышали из-под бетонных плит. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома, - пояснили в региональном МЧС.

Из-под завалом достали кота.

Из-под завалом достали кота.

Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Впрочем, есть версия, что кот жил в квартире. Знакомые пенсионерки Елены Романовны, которая проживала в доме, не могут до нее дозвониться. С их слов, она жила одна вместе с серым котом по кличке Темочка.

ПРОБЛЕМА

СНЕГ ПОМЕШАЛ РАБОТЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Сибирь славится снегопадами. Бездорожье из-за щедрой на осадки стихии становится главной темой на всю зиму. Однако небесная канцелярия дала передохнуть, на этой неделе осадками не мучила. А чиновники и прокуратура неустанно требовали, чтобы управляющие компании расчистили дворы.

И все-таки не расчистили.

- Проведение работ осложняют мороз и ограничения двора: проезды свободны, но для расстановки спецтехники потребовалось расчистить территорию от снега, - уточнили в областном управлении МЧС в разгар спасательной операции.

В Новосибирск прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

В Новосибирск прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Фото: Анна ПАШАГИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Дом не воостановят, жильцам дадут новые квартиры

Губернатор Андрей Травников объявил, что полуразрушенный дом восстанавливать нецелесообразно.

- Сейчас необходимо быстро принимать решение о том, как оказать помощь людям, на которых неожиданно свалились проблемы. В первую очередь это помощь в решении жилищного вопроса. Поручил правительству региона совместно с мэрией города Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома № 39 по улице Линейной в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, - заявил глава региона.

Восстанавливать полуразрушенный дом не будут - но людям окажут поддержку с поиском жилья.

Восстанавливать полуразрушенный дом не будут - но людям окажут поддержку с поиском жилья.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Мэрия Новосибирска

Пока не расселили в маневренный фонд, власти объявили о том, что обеспечат временное пристанище всем, кто остался без жилья.

- Люди будут размещены в маневренном фонде, социальных центрах, муниципальной гостинице «Северная» - никто на улице и в пунктах временного размещения не останется, - заверили в мэрии. А глава городской администрации Анатолий Локоть сказал, что рассматривает вопрос о материальной поддержке пострадавших.

Спасатели специально обрушили пятый этаж дома, который нависал над остальными.

Спасатели специально обрушили пятый этаж дома, который нависал над остальными.

Фото: Анна ПАШАГИНА

МЧС

У спасателей в таких ситуациях главная роль. Кроме того, что бойцы МЧС вытаскивали людей из-под завалов, они же организовали пункт обогрева в местной школе. Еще ведомство объявило о приеме звонков на горячую линию:

- На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

«Такие трагедии происходят постоянно»

Депутат Госдумы Александр Аксёненко высказался за ужесточение требований к газовому оборудованию в домах после взрыва в Новосибирске.

- Мы видим, что такие трагедии происходят постоянно: недавно взрыв дома произошел и в Туле. И в Госдуме во втором чтении будет приниматься законопроект об ужесточении требований к содержанию таких домов. За органами Государственной жилищной инспекции будет закреплена обязанность по контролю за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции. Если, к примеру, какая-то организация проверку не проходит, требования не выполняет, то она не получает лицензию. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги - получения газа. Как минимум это поможет усилить контроль за газовым оборудованием, - объяснил «КП» - Новосибирск» Александр Аксёненко и отметил еще один важный момент: - Мы считаем, везде, где используется газовое оборудование, должны стоять датчики, чтобы в случае превышения концентрации определенных веществ в воздухе подача газа прекращалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер

ЧППроисшествия: ЧПВзрыв дома на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля 2023