Сибирячка погибла с двухлетней дочкой во время взрыва дома в Новосибирске - это был ее день рождения

Надежда погибла вместе со своей 2-летней дочкой. Фото: Анна ПАШАГИНА\соцсети

Взрыв унес жизни Надежды Белик и ее двухлетней дочки. 9 февраля женщина должна была отмечать день рождения, ей исполнился 31 года. Но вместо праздника произошла страшная трагедия.

- Мы работали вместе в одной компании (оператор сотовой связи). Знаем об этой трагедии и до сих пор не можем поверить, - признаются коллеги Надежды. - Надежда переехала в Новосибирск 8 лет назад.

Был ли в момент ЧП дома супруг надежды и пострадал ли он, на данный момент неизвестно.

Напомним, рухнул подъезд после взрыва бытового газа. Спасатели продолжают работать на месте случившегося, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

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