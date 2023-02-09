Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2023 11:38

Сибирячка погибла с двухлетней дочкой во время взрыва дома в Новосибирске - это был ее день рождения

Сибирячка погибла с двухлетней дочкой во время взрыва дома в Новосибирске
Авторы (2):
Анастасия ХРОМЫХ
Галина СИМОНОВА
Надежда погибла вместе со своей 2-летней дочкой. Фото: Анна ПАШАГИНА\соцсети

Надежда погибла вместе со своей 2-летней дочкой. Фото: Анна ПАШАГИНА\соцсети

Взрыв унес жизни Надежды Белик и ее двухлетней дочки. 9 февраля женщина должна была отмечать день рождения, ей исполнился 31 года. Но вместо праздника произошла страшная трагедия.

- Мы работали вместе в одной компании (оператор сотовой связи). Знаем об этой трагедии и до сих пор не можем поверить, - признаются коллеги Надежды. - Надежда переехала в Новосибирск 8 лет назад.

Был ли в момент ЧП дома супруг надежды и пострадал ли он, на данный момент неизвестно.

Напомним, рухнул подъезд после взрыва бытового газа. Спасатели продолжают работать на месте случившегося, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер

ЧППроисшествия: ЧПВзрыв дома на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля 2023