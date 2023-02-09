«Дома у меня остался кот»: новосибирец рассказал, как чудом спасся от взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39

Один из жильцов Линейной, 39 остался ночевать у друга и это его спасло. Фото: Анна ПАШАГИНА

Житель пятиэтажки на улице Линейной, 39 в Новосибирске, в которой сегодня утром, 9 февраля, прогремел взрыв, чудом не стал одной из жертв трагедии. Спасло сибиряка то, что он остался погостить у друга и был на другом конце города.

— Я на Западном жилмассиве у друга ночевал. Вчера уехал, а сегодня вот вернулся. Мне утром позвонили, сказали, что дом взорвался, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

По его словам, дома остался кот. Что с четвероногим питомцем, жив ли он, сибиряк не знает.

Напомним, еще одна невероятная история произошла с жительницей Болгарии. Она приехала в Новосибирск к сестре и сняла квартиру в том самом доме, где прогремел взрыв, в соседнем подъезде на первом этаже. Когда произошло ЧП, из квартиры ее вытащили через окно трое мужчин.

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