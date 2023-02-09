Появилось видео допроса задержанных по делу о взрыве газа в Новосибирске

Лжегазовщики поменяли оборудование в трех квартирах. Фото: кадр из видео

Появилось видео допроса двух лжегазовщиков, которые предположительно могут являться виновниками взрыва, прогремевшего утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске.

Во время допроса мужчины заявили, что работают в компании «Межрегионгаз», однако не по официальному договору, а по найму. По словам задержанных, они сами осматривают территорию и заключают договоры с жильцами. Дом на Линейной выбрали по своей воле, а не по указанию руководства.

В доме по Линейной, 39, по их словам, они поменяли оборудование в квартирах №4, 9 и 21.

Напомним, ранее жильцы дома жаловались, что эти люди поменяли оборудование в квартирах, взяв с людей завышенную плату.

В СКР возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лжегазовщикам грозит до 10 лет колонии.

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