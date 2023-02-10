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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 3:34

Число погибших при взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске выросло до 13 человек

На месте ЧП завершили поисково-спасательные работы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Число погибших при взрыве в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 13 человек.

Число погибших при взрыве в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 13 человек.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Утром, 10 февраля, число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 13 человек. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– В 8:18 поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения многоквартирного дома завершены. По официальным данным, на настоящий момент 22 человека пострадали, из них 13 погибли. Часть людей в больницах, – сообщил КП-Новосибирск Павел Винаков, начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) ГУ МЧС НСО.

Всего в устранении последствий трагедии участвовали 358 человек и 68 единиц техники.

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