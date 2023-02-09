Можно ли было избежать взрыва газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске?

Работы на месте ЧП продолжаются. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Можно ли было избежать взрыва дома на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля 2023, унесшего жизни 7 человек? На этот вопрос мы попросили ответить профессора, доктора технических наук Вадима Коробко.

- Люди разучились думать и контролировать то, что происходит в их квартире. В советское время были газовые колонки, и ничего, все нормально было, без ЧП. А сейчас человек ждет газовщика и надеется, что он проведет нужные работы. Но хозяин квартиры – ты, ты отвечаешь за все, что в ней происходит. И если ты не понимаешь в работе с газовыми трубками ничего, так и не меняй их по первому предложению от неизвестной газовой компании, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Коробко.

- Но сами газовщики, менявшие трубки, должны же знать технологию работы?

- Хороший специалист должен иметь с собой датчики, чтобы проверять, есть ли утечка. Были ли они у тех газовщиков, неясно. Но утечку они не обнаружили.

- А жильцы сами могли бы понять, что началась утечка?

- Да, если бы они в своих квартирах установили датчики газа, - считает эксперт.

С мыслью про датчики согласен и депутат Госдумы Александр Аксененко.

- Во втором чтении в Госдуме во втором чтении будет приниматься законопроект об ужесточении требований к содержанию таких домов. За органами Государственной жилищной инспекции будет закреплен контроль за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции. Если к, примеру, какая-то организация проверку не проходит, не выполняет требования, то она не получает лицензии. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги – получения газа, - объяснил КП-Новосибирск Александр Аксененко. - В нашем понимании, везде, где используется газовое оборудование, должны стоять датчики, которые в случае превышения концетрации определенных веществ в воздухе будут прекращать подачу газа.

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