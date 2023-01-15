Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 января 2023 года: последние новости

Следователи завели дело после смерти 70-летней Марии Мамаевой. Фото: предоставлено Андреем Мамаевым/скриншот

Жительница райцентра Купино уверяет, что ее пятилетний сын чуть не умер из-за ошибки педиатра. Со слов мамы, врач лечила ребенка от ОРВИ, когда у него гноилось легкое. Из-за запущенного диагноза ребенку пришлось делать операцию и ставить дренажи. Медики из больницы, где прооперировали мальчика, предупредили женщину, что если бы прошло чуть больше времени, исход мог быть фатальным. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

В Новосибирске банда в черных масках похитила человека. Произошло все на улице Охотской в субботу 14 января. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъезжает машина, из нее выходят люди в черной одежде и балаклавах, нападают на стоявших у ворот мужчин, избивают их, а одного затаскивают в автомобиль и уезжают. Полиция начала проверку после случившегося, и вскоре стало известно, что нападавших задержали.

Новосибирские следователи завели дело после смерти 70-летней Марии Мамаевой. Пожилая женщина поскользнулась возле дома и через 2 месяца умерла. В выписке из больницы куча диагнозов: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей. Родные Марии Мамаевой винят в случившемся управляющую компанию.

В ДТП с фурой в Убинском районе Новосибирской области погибли два человека. Вечером 14 января 18-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в сторону Омска. Выйдя на обгон, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком «Вольво» с полуприцепом. В аварии погибли двое мужчин: водитель легковушки и его 34-летний пассажир.

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