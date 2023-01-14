Полиция начала проверку после похищения человека в Новосибирске бандой в балаклавах

В Новосибирске полиция начала проверку после похищения мужчины бандой в балаклавах.

В Новосибирске полиция начала проверку после похищения мужчины бандой в балаклавах. Напомним, произошло все около дома на улице Охотской. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъезжает машина, из нее выходят люди в черной одежде и балаклавах, нападают на стоявших у ворот мужчин, избивают их, а одного затаскивают в автомобиль и уезжают.

— По факту произошедшего конфликта между группой граждан у дома улице Охотской, совершенном с применением предметов похожих на оружие проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, — пояснили в областном МВД.

Сейчас полиция устанавливает всех участников произошедшего и обстоятельства случившегося. Правоохранители уже опросили свидетелей и очевидцев, а также изъяли записи с камер.

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