В Новосибирске вооруженная банда в масках похитила человека

В Новосибирске вооруженная банда похитила человека. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске вооруженная банда похитила человека. Случилось все в ЖК «Эволюция» на улице Охотской Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения, а позже — оказалось в соцсетях.

— Местные жители, поделившиеся видео, рассказывают, что были слышны выстрелы. Также, по их информации, парень, зашедший обратно в ворота, находится в розыске. Его увезли сотрудники Росгвардии в Заельцовский отдел полиции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

На кадрах ролика видно, как к двум молодым людям на улице подъехал белые автомобиль, из него выбежали четыре человека в масках, двое из них были вооружены. Они избили сибиряков, а одного из них затолкали в машину и уехали.

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