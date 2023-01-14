В Новосибирской области два человека погибли в ДТП с фурой

В Новосибирске полиция начала проверку после похищения мужчины бандой в балаклавах. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером в субботу, 14 января.

— В 17:20 18-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в сторону Омска. По предварительной информации, на 1250 километре трассы, выйдя на обгон, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком «Вольво» с полуприцепом, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В аварии погибли двое мужчин: водитель легковушки и его 34-летний пассажир. На месте работал экипаж ДПС, спасатели МЧС и следователи.

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