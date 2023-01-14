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НовостиЗдоровье14 января 2023 10:17

В Новосибирской области следователи начали проверку после того, как мать обвинила педиатра в распаде легкого у пятилетнего мальчика

Со слов мамы, врач лечила ребенка от ОРВИ, когда у него гноилось легкое
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Следователи проверят работу медиков.

Следователи проверят работу медиков.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Следователи начали проверку после жалобы мамы 5-летнего мальчика из Купино. Женщина уверяет: педиатр лечила ее сына от ОРВИ, когда у него была пневмония, а потом в легком образовался гной и развился плеврит. Ребенка экстренно увезли в новосибирскую больницу, сделали операцию. Мальчика чудом удалось спасти.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранители:

- Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и проверить, надлежаще ли оказывалась медицинская помощь ребенку, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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