В Новосибирской области следователи начали проверку после того, как мать обвинила педиатра в распаде легкого у пятилетнего мальчика

Следователи проверят работу медиков. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Следователи начали проверку после жалобы мамы 5-летнего мальчика из Купино. Женщина уверяет: педиатр лечила ее сына от ОРВИ, когда у него была пневмония, а потом в легком образовался гной и развился плеврит. Ребенка экстренно увезли в новосибирскую больницу, сделали операцию. Мальчика чудом удалось спасти.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранители:

- Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и проверить, надлежаще ли оказывалась медицинская помощь ребенку, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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